«Арсенал» — «Химки»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Химок» на матч 10-го тура РПЛ.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, К. Кангва, Давиташвили, Марков.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Мирзов, Боженов, Соколов, Адеми.
Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Химки».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петебурга. Помогать ему будут ассистенты Илья Елеференко и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
Тульский «Арсенал» в 9 матчах набрал 8 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (7) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
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