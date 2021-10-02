«Вольфсбург» потерпел второе поражение подряд, уступив «Боруссии» Мёнхенгладбах

В Вольфсбурге завершился матч 7-го тура немецкой Бундеслиги. «Вольфсбург» на стадионе «Фольксваген-Арена» принимал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. Уже на 7-й минуте счёт в матче открыл Брил Эмболо. А на 7-й минуте Йонас Хофман забил второй мяч.

На 24-й минуте Джан-Лука Вальдшмидт восстановил равновесие в счёте. В концовке «Боруссия» могла забить третий мяч с пенальти, но Штиндль не реализовал 11-метровый удар. И всё же концовка осталась за гостями. Джозеф Скалли забил уже в компенсированное время.

«Вольфсбург» потерпел уже второе поражение подряд. «Волки» набрали 13 очков, они занимают 5-е место. «Боруссия», набрав 10 очков, находится на 8-м месте.