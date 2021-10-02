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«Вольфсбург» потерпел второе поражение подряд, уступив «Боруссии» Мёнхенгладбах

«Вольфсбург» потерпел второе поражение подряд, уступив «Боруссии» Мёнхенгладбах
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В Вольфсбурге завершился матч 7-го тура немецкой Бундеслиги. «Вольфсбург» на стадионе «Фольксваген-Арена» принимал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. Уже на 7-й минуте счёт в матче открыл Брил Эмболо. А на 7-й минуте Йонас Хофман забил второй мяч.

На 24-й минуте Джан-Лука Вальдшмидт восстановил равновесие в счёте. В концовке «Боруссия» могла забить третий мяч с пенальти, но Штиндль не реализовал 11-метровый удар. И всё же концовка осталась за гостями. Джозеф Скалли забил уже в компенсированное время.

«Вольфсбург» потерпел уже второе поражение подряд. «Волки» набрали 13 очков, они занимают 5-е место. «Боруссия», набрав 10 очков, находится на 8-м месте.

Германия - Бундеслига. 7-й тур
02 октября 2021, суббота. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
3 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Кемпф – 18'   2:0 Мавропанос – 60'   3:0 Массимо – 81'   3:1 Ларсен – 84'
Германия - Бундеслига. 7-й тур
02 октября 2021, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 3
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Эмболо – 5'   0:2 Хофман – 7'   1:2 Вальдшмидт – 24'   1:3 Скалли – 90+5'
Удаления: Лакруа – 76' / нет
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