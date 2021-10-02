«Гиресунспор» одержал первую победу в сезоне, Сулейманов получил жёлтую карточку

В матче 8-го тура чемпионата Турции «Гиресунспор» сыграл с «Гёзтепе». Матч состоялся на стадионе «Гюксел Аксель» в Измире и завершился со счётом 1:0.

На 61-й минуте хозяева не реализовали пенальти. Спустя 10 минут нападающий «Гиресунспора» Фуссейни Диабате забил единственный гол, забив с 11-метровой отметки. Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле в основном составе и был заменён на 82-й минуте. Форвард получил жёлтую карточку.



«Гиресунспор» набрал 5 очков и занимает 19-е место в таблице турецкой Суперлиги. «Гиресунспор» одержал первую победу в сезоне.



В сентябре Сулейманов перешёл в «Гиресунспор» из «Краснодара» на правах аренды. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Сулейманов выступает за основную команду «Краснодара» с 2017 года. В сезоне-2020/2021 Сулейманов провёл в составе «Краснодара» 27 матчей, в которых забил 4 мяча.