Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» обыграл «Саутгемптон», забив два гола в концовке матча

«Челси» обыграл «Саутгемптон», забив два гола в концовке матча
Комментарии

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Саутгемптон». Счёт встречи — 3:1 в пользу хозяев.

Счёт матча был открыт в начале первого тайма. На 9-й минуте встречи гол забил полузащитник «Челси» Трево Чалоба с передачи Рубена Лофтус-Чика.

Чалоба открывает счёт в матче с «Саутгемптоном»:

На 43-й минуте встречи арбитр Мартин Аткинсон отменил гол нападающего «Челси» Тимо Вернера.

Эпизод с отменённым голом Вернера:

На 61-й минуте матча пенальти в ворота «аристократов» реализовал полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус. На 77-й минуте Уорд-Праус получил красную карточку.

Уорд-Праус сравнивает счёт с пенальти:

На 84-й минуте встречи гол забил Тимо Вернер, ему ассистировал Сесар Аспиликуэта. На 89-й минуте матча отличился защитник «аристократов» Бен Чилуэлл.

Гол Вернера в ворота «Саутгемптона»:

Чилуэлл забивает третий мяч «Челси» в ворота «Саутгемптона»:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ему помогали ассистенты Питер Джеймс Киркап и Николас Хоптон. Резервный рефери — Джарред Джиллетт.

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Челси» сыграет на выезде с «Брентфордом», а «Саутгемптон» примет дома «Лидс Юнайтед». Обе встречи состоятся 16 октября.

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
02 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Чалоба – 9'   1:1 Уорд-Праус – 61' (пен)   2:1 Вернер – 84'   3:1 Чилуэлл – 89'
Удаления: нет / Уорд-Праус – 77'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021