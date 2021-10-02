«Челси» обыграл «Саутгемптон», забив два гола в концовке матча

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Саутгемптон». Счёт встречи — 3:1 в пользу хозяев.



Счёт матча был открыт в начале первого тайма. На 9-й минуте встречи гол забил полузащитник «Челси» Трево Чалоба с передачи Рубена Лофтус-Чика.

Чалоба открывает счёт в матче с «Саутгемптоном»:

На 43-й минуте встречи арбитр Мартин Аткинсон отменил гол нападающего «Челси» Тимо Вернера.

Эпизод с отменённым голом Вернера:

На 61-й минуте матча пенальти в ворота «аристократов» реализовал полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус. На 77-й минуте Уорд-Праус получил красную карточку.

Уорд-Праус сравнивает счёт с пенальти:

На 84-й минуте встречи гол забил Тимо Вернер, ему ассистировал Сесар Аспиликуэта. На 89-й минуте матча отличился защитник «аристократов» Бен Чилуэлл.

Гол Вернера в ворота «Саутгемптона»:

Чилуэлл забивает третий мяч «Челси» в ворота «Саутгемптона»:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ему помогали ассистенты Питер Джеймс Киркап и Николас Хоптон. Резервный рефери — Джарред Джиллетт.



В восьмом туре английской Премьер-лиги «Челси» сыграет на выезде с «Брентфордом», а «Саутгемптон» примет дома «Лидс Юнайтед». Обе встречи состоятся 16 октября.