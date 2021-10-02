Тухель высказался об эпизоде с отменённым голом Вернера в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал эпизод с отменённым голом нападающего Тимо Вернера в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном».



«Я был очень зол, потому что никогда не мог поверить, что такое может случиться в Премьер-лиге. Судья вернулся к спорному эпизоду, который даже не был связан с голом.



Перед началом сезона я понял, что мы не хотим избегать борьбы, мы хотим контактной игры», — цитирует Тухеля BBC.



Напомним, на 43-й минуте матча арбитр встречи Мартин Аткинсон после проверки эпизода на VAR отменил гол нападающего синих Тимо Вернера.

Отменённый гол Вернера:

Матч «Челси» — «Саутгемптон» завершился победой синих со счётом 3:1. За «аристократов» отличились Чалоба, Вернер и Чилуэлл. Единственный гол «святых» забил Уорд-Праус с пенальти.



После семи сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Челси» располагается на 1-м месте с 16 очками в активе. «Саутгемптон» (4) — на 17-м месте в таблице.

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