Хакшабанович: неверно говорить, что Слуцкий потерял контроль над «Рубином»

Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович прокомментировал поражение в матче 10-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:1).



«Я думаю, игра, которую мы показали сегодня, не соответствует нашему уровню. На данный момент мы играем не очень хорошо. Неверно заявлять, что Слуцкий потерял контроль над командой, поскольку он тренер, который знает всё о команде и что в ней происходит. Плохие игры бывают у каждой команды, но я знаю, что мы вернёмся на тот уровень, которого достойны», — цитирует Хакшабановича ТАСС.

«Нижний Новгород» встречался с «Рубином» в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на поле стадиона «Центральный» в Казани. Матч завершился победой «Нижнего Новгорода» со счётом 1:0.