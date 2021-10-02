Ермакович объяснил, почему «Краснодар» не стал делать замены в матче с ЦСКА

Тренер «Краснодара» Александр Ермакович, руководивший командой в матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА, рассказал, почему южане не делали замены. Встреча завершилась со счётом 0:0. Ермакович исполнял обязанности наставника команды из-за дисквалификации главного тренера Виктора Гончаренко.

«Обошлись без замен? Никто не выпадал. Плюс сложная игра, в неё тяжело попасть с замен. Поэтому решили без них.

Связь с Гончаренко поддерживали. Мне нравится, как играет ЦСКА в последнее время. Много индивидуальных сильных игроков. У Алексея Владимировича свои требования. Видно, что с каждой игрой всё лучше и лучше. Мало пропускают, хорошо атакуют

Неплохо играем в последнее время. Создаём много моментов, надёжно играем в обороне. Хотя есть ошибки всё равно, в атаке можем лучше. Но сейчас мы в хорошем состоянии», — передаёт слова Ермаковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.