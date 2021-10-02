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ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром»

ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром»
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В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

В добавленное время судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку защитника Игоря Дивеева. Команды в общей сложности нанесли 49 ударов по воротам (ЦСКА — 16, «Краснодар» — 33).

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогали ему ассистенты Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).

«Краснодар» в 10 матчах набрал 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (17) — на 5-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
02 октября 2021, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
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