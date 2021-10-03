Пике: «Барселона» находится в сложной ситуации, у нас много проблем

Защитник «Барселоны» Жерар Пике признал, что команда находится в непростой ситуации. Каталонцы в матче 8-го тура уступили в гостях «Атлетико» со счётом 0:2. Ранее «Барселона» потерпела поражение в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой». Португальский клуб победил со счётом 3:0.

«Это сложная ситуация. Нам сейчас приходится страдать. Я должен быть честен. Речь идёт не об одной проблеме, их много. Но, несмотря на это, я считаю, что мы сможем восстановиться. Сейчас у нас сложный период, которого раньше не было. Но атмосфера в команде отличная, мы хотим всё исправить.

Лапорта и Куман? Игроки не могут вмешиваться в это, мы мало что можем сделать. Наше дело — выходить на поле и делать всё, что мы можем», — цитирует Пике Football Espana со ссылкой на Movistar.