Экс-игрок «ПСЖ»: Неймар стал избалованным мальчишкой, который всем заправляет

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Эдуар Сиссе поделился мнением о нападающем парижан Неймаре.
«В «Барселоне» у него был план. Он играл чище, несмотря на то, что чаще пытался идти в дриблинг. Его задача заключалась в том, чтобы взломать оборону, изменить ситуацию и передать мяч лидеру Месси. Он делал это так хорошо, что стал его альтер эго.
В «Пари Сен-Жермен» ему дали ключи и позволили делать всё, что он хотел. В какой-то момент Неймар потерялся. Он великолепный футболист, тут и говорить нечего, но Неймар стал избалованным мальчишкой, который всем заправляет», — приводит слова Сиссе Le Parisien.
Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 4 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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