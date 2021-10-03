Экс-игрок «ПСЖ»: Неймар стал избалованным мальчишкой, который всем заправляет

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Эдуар Сиссе поделился мнением о нападающем парижан Неймаре.



«В «Барселоне» у него был план. Он играл чище, несмотря на то, что чаще пытался идти в дриблинг. Его задача заключалась в том, чтобы взломать оборону, изменить ситуацию и передать мяч лидеру Месси. Он делал это так хорошо, что стал его альтер эго.



В «Пари Сен-Жермен» ему дали ключи и позволили делать всё, что он хотел. В какой-то момент Неймар потерялся. Он великолепный футболист, тут и говорить нечего, но Неймар стал избалованным мальчишкой, который всем заправляет», — приводит слова Сиссе Le Parisien.

Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 4 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.