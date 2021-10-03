Экс-президент «Марселя» Бернар Тапи скончался в возрасте 78 лет. При нём клуб выиграл ЛЧ
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Сегодня, 3 октября, не стало бывшего президента «Марселя» Бернара Тапи, сообщает пресс-служба французского клуба. Тапи было 78 лет.
В 2017 году стало известно, что Тапи болен раком желудка. В последние месяцы состояние экс-главы «Марселя» ухудшилось.
«Потеря Тапи оставит пустоту в сердцах марсельцев. Он навсегда останется легендой этого клуба. Наши соболезнования месье и близким Тапи», — говорится в сообщении.
Тапи занимал пост президента «Марселя» с 1986 по 1994 год. Во время работы Тапи «Марсель» четыре раза подряд становился чемпионом Франции (сезон-1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992), а также выиграл Лигу чемпионов УЕФА (1993). С 1990 по 1993 год Тапи был владельцем немецкой компании adidas.
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