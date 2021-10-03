«Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 3 октября, состоится матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла». Встреча 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Астон Вилла».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Грэм Скотт.

«Астон Вилла» набрала 10 очков в 6 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (9) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является «Челси», набравший 16 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».