«Лацио» после победы над «Локомотивом» разгромно проиграл «Болонье» в Серии А

Сегодня, 3 октября, «Болонья» встретилась с «Лацио». Матч 7-го тура итальянской Серии А прошёл на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия) и завершился разгромной победой хозяев со счётом 3:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Масса.
«Болонья» открыла счёт на 14-й минуте матча. Быстрый гол забил Муса Барроу. Уже на 17-й минуте хозяева удвоили своё преимущество на табло, на этот раз отметился Артур Теате. Далее «Болонья» села в оборону и пыталась поймать «Лацио» на контратаке. Это удалось сделать на 68-й минуте – третий гол хозяев забил Аарон Хики. На 76-й минуте защитник «Лацио» Франческо Ачерби получил красную карточку. Римская команда не смогла переломить ход игры в меньшинстве. Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную победу «Болоньи».
Таким образом, «Лацио» набрал 11 очков в 7 матчах Серии А и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. На счету «Болоньи» также 11 очков, команда занимает 9-е место в таблице Серии А.
Напомним, на этой неделе «Лацио» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы обыграл московский «Локомотив» (2:0).
- 3 октября 2021
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