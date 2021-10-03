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Тренер «Уфы» Стукалов: в раздевалке был разговор мужского плана

Тренер «Уфы» Стукалов: в раздевалке был разговор мужского плана
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался после поражения своей команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:1).

«Какой был разговор в раздевалке после игры? Мужского плана. Если мы проиграли, как мы можем быть довольны игрой? Я сказал команде, какие аспекты игры не понравились.

Почему стали хуже набирать очки? Надо разобраться в этой ситуации. Этим займемся во время паузы на матчи сборных», — приводит слова Стукалова «Матч ТВ».

Напомним, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Урал». Встреча прошла на стадионе «Центральный стадион города Уфы» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Урал» набрал 9 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (8) — на 14-м месте.

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