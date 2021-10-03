«Эльче» дома обыграл «Сельту», арбитр отменил ответный гол гостей в добавленное время

Сегодня, 3 октября, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в рамках 8-го тура испанской Примеры «Эльче» принимал «Сельту». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.



Единственный гол в матче был забит в начале второго тайма. На 49-й минуте встречи отличился нападающий «Эльче» Дарио Бенедетто, ему ассистировал Фидель Чавес.

Бенедетто забивает гол в ворота «Сельты»:

В добавленное ко второму тайму время арбитр Хосе Мунуэра Монтера отменил гол нападающего «Сельты» Яго Аспаса.



Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервным арбитром встречи выступал Педро Эухенио Муньос Пьедра.



В девятом туре испанской Примеры «Эльче» сыграет на выезде с «Райо Вальекано», а «Сельта» примет дома «Севилью». Оба матча состоятся 17 октября.