Арбитр Федотов: думаю, Азмуну дадут два матча дисквалификации, очевидная красная

Российский арбитр Игорь Федотов высказался по поводу удаления Сердара Азмуна в матче 10-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи» (счёт 1:2, идёт 84-я минута).
«Красная карточка Азмуну очевидная. Гол отменили, потому что до этого было нарушение. У меня вопросов нет: тут и шипы, и прямая нога. Думаю, Азмуну дадут два матча дисквалификации, если судить по случаю с Гильерме, хотя травмы тут не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, сегодня, 3 октября, проходит матч «Зенит» — «Сочи». Встречу 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 принимает стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Сочи».
- 3 октября 2021
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