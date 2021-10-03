Арбитр Федотов: думаю, Азмуну дадут два матча дисквалификации, очевидная красная

Российский арбитр Игорь Федотов высказался по поводу удаления Сердара Азмуна в матче 10-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи» (счёт 1:2, идёт 84-я минута).

«Красная карточка Азмуну очевидная. Гол отменили, потому что до этого было нарушение. У меня вопросов нет: тут и шипы, и прямая нога. Думаю, Азмуну дадут два матча дисквалификации, если судить по случаю с Гильерме, хотя травмы тут не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, сегодня, 3 октября, проходит матч «Зенит» — «Сочи». Встречу 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 принимает стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Сочи».