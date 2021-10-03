Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов: думаю, Азмуну дадут два матча дисквалификации, очевидная красная

Арбитр Федотов: думаю, Азмуну дадут два матча дисквалификации, очевидная красная
Комментарии

Российский арбитр Игорь Федотов высказался по поводу удаления Сердара Азмуна в матче 10-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи» (счёт 1:2, идёт 84-я минута).

«Красная карточка Азмуну очевидная. Гол отменили, потому что до этого было нарушение. У меня вопросов нет: тут и шипы, и прямая нога. Думаю, Азмуну дадут два матча дисквалификации, если судить по случаю с Гильерме, хотя травмы тут не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, сегодня, 3 октября, проходит матч «Зенит» — «Сочи». Встречу 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 принимает стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Сочи».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021