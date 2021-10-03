Стала известна серьёзность травмы Головина. Скорее всего, он пропустит матчи сборной
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин получил травму паха. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. С большой долей вероятности степень повреждения не позволит полузащитнику принять участие в ближайших матчах сборной России.
В октябре сборная России проведёт два матча квалификации чемпионата мира 2022 года. Россия сыграет со Словакией и Словенией.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.
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