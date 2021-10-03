Александр Головин получил травму и был заменён на 57-й минуте матча с «Бордо»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил повреждение на 57-й минуте матча 9-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0, идёт 80-я минута). Подробности травмы пока неизвестны.

Ранее россиянин отметился в игре голевой передачей и забитым мячом.

Напомним, сегодня, 3 октября, в матче 9-го тура французской Лиги 1 «Монако» встречается с «Бордо». Игра проходит на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. С первых минут на поле вышел российский полузащитник монегасков Александр Головин.

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. С тех пор он провёл в составе монегасков 104 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 20 результативных передач.