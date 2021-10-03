«Лилль» одержал третью победу подряд, обыграв «Марсель»

В Вильнёв-д’Аск на стадионе «Пьер-Моруа» завершился матч 9-го тура Лиги 1. «Лилль» принимал «Марсель». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:0.

На 28-й минуте Джонатан Дэвид открыл счёт и вывел «Лилль» вперёд. Он же в компенсированное время поставил точку, оформив дубль. При этом гости с 77-й минуты играли в меньшинстве, за вторую жёлтую карточку был удалён Дженгиз Ундер.

«Лилль» набрал 14 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. Команда одержала уже третью победу подряд. «Марсель» не может победить в трёх последних матчах. Команда находится на 5-м месте, набрав 14 очков.

В следующем туре французской Лиги 1 «Марсель» будет принимать «Лорьян», а «Лилль» сыграет в гостях с «Клермоном».