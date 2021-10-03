«Вильярреал» обыграл дома «Бетис»

Сегодня, 3 октября, на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале состоялся матч 8-го тура испанской Примеры «Вильярреал» — «Бетис». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.
Счёт матча был открыт в добавленное к первому тайму время. Гол забил нападающий «жёлтой субмарины» Арно Груневелд, ему ассистировал Франсис Коклен.
Груневелд выводит «Вильярреал» вперёд:
На 69-й минуте встречи Груневелд с передачи Мои Гомеса оформил дубль и установил окончательный счёт встречи – 2:0.
Груневелд удваивает преимущество «Вильярреала» в матче с «Бетисом»:
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр – Антонио Монтер Соланс.
После восьми сыгранных туров «Бетис» располагается на 10-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе. «Вильярреал» после семи игр в чемпионате Испании находится на 11-м месте в таблице, у него 11 очков.
- 3 октября 2021
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