«Вильярреал» обыграл дома «Бетис»

Сегодня, 3 октября, на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале состоялся матч 8-го тура испанской Примеры «Вильярреал» — «Бетис». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.



Счёт матча был открыт в добавленное к первому тайму время. Гол забил нападающий «жёлтой субмарины» Арно Груневелд, ему ассистировал Франсис Коклен.

Груневелд выводит «Вильярреал» вперёд:

На 69-й минуте встречи Груневелд с передачи Мои Гомеса оформил дубль и установил окончательный счёт встречи – 2:0.

Груневелд удваивает преимущество «Вильярреала» в матче с «Бетисом»:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр – Антонио Монтер Соланс.



После восьми сыгранных туров «Бетис» располагается на 10-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе. «Вильярреал» после семи игр в чемпионате Испании находится на 11-м месте в таблице, у него 11 очков.