Тренер «Ростова» рассказал, что для него значит победа в матче с «Локомотивом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Заур Тедеев подвёл итоги матча 10-го тура с «Локомотивом». Встреча, проходившая в Москве, закончилась победой гостей со счётом 2:1.
«Что касается тактической схемы, мы подстраивались, исходя из сильных сторон наших футболистов. Это следствие хорошего второго тайма в матче с «Ахматом», потому что команде ближе играть в атакующий футбол.
Сегодня делали акцент на то, что за счёт наших физических усилий, правильно выбранной тактической составляющей в обороне, верхнем и среднем прессинге, силы «Локомотива» не безграничны. Понимали, что это должно дать результат.
Что эта победа значит для меня? Ещё большая любовь к клубу «Ростов». Вопрос о том, что мешало играть «Ростову» таким же образом, не совсем корректный, потому что командой руководили другие люди. Мешала удача.
Комментировать судейство я не стану. Чтобы сказать, был пенальти или нет надо хорошо посмотреть эпизод, а потом давать какую-то оценку.
В перерыве прежде всего стоит уделить внимание психологии. Мы будем продолжать говорить, что наши футболисты могут большее. Надо работать и обращать внимание на определённые тактические моменты, связанные с предстоящими соперниками. Будем готовиться к следующим матчам», — передает слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 3 октября 2021
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