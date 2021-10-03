В РПЛ не осталось команд, которые не имеют поражений

В Российской Премьер-Лиге не осталось команд, которые не имеют поражений в розыгрыше соревнований сезона-2021/2022. Последним клубом оставался московский «Локомотив», который в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги уступил «Ростову» (1:2). Ранее «Зенит» уступил «Сочи» (1:2) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги и также потерпел первое поражение в текущем розыгрыше соревнований.



Ранее в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 10-го тура РПЛ. «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча команд закончилась победой гостей со счётом 2:1.



Московский «Локомотив» набрал 17 очков в 10 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» набрал девять очков. Команда занимает 13-е место.

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