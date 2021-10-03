Николич ответил на вопрос о своём будущем и поддержке со стороны руководства «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос о своём будущем и поддержке со стороны руководства железнодорожников после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).



«Это наше первое поражение в чемпионате и второе в этом календарном году. Я занимаюсь своей работой, сфокусирован на ней и на команде. Не обращаю внимания на вещи, которые не связаны с моей работой и игрой команды», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 10-го тура РПЛ. «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча команд закончилась победой гостей со счётом 2:1.



Московский «Локомотив» набрал 17 очков в 10 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» набрал девять очков. Команда занимает 13-е место.