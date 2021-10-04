Андреаса Перейру могут дисквалифицировать на 6 матчей за нарушение карантинных правил

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, выступающий за бразильский клуб «Фламенго» на правах аренды, может быть дисквалифицирован на шесть матчей, сообщает Daily Star. Футболист нарушил карантинные правила, когда присоединился к бразильскому клубу.

Для прибывающих в Бразилию из Великобритании действуют карантинные правила. Они должны провести на карантине 14 дней. Но спортивный суд Бразилии считает, что «Фламенго» и Перейра сократили карантин до одной недели.

Теперь клуб и футболист могут быть наказаны. Слушание по делу Перейры состоится 8 октября. Оно будет проходить в дистанционном режиме. Во время слушания будет определено наказание Перейры.

В прошлом сезоне Перейра выступал на правах аренды за «Лацио».