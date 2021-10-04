Осимхен призвал родителей поговорить с детьми из-за расистских оскорблений

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен опубликовал новую запись в «Твиттере». Нигерийский форвард обратился к родителям и призвал их поговорить с детьми о расизме. Во время матча 7-го тура Серии А с «Фиорентиной» фанаты флорентийского клуба оскорбляли Осимхена и других темнокожих футболистов «Наполи». Руководители «Фиорентины» после матча извинились перед футболистами соперника.
«Поговорите со своими детьми, с родителями, объясните им, насколько отвратительно ненавидеть кого-либо из-за цвета кожи», — написал Осимхен в своём «твиттере».
«Наполи» одержал седьмую победу в семи матчах. Неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу, опережая «Милан» на четыре очка. «Фиорентина» находится на 5-м месте, набрав 12 очков.
В следующем туре «Фиорентина» сыграет в гостях с «Венецией», а «Наполи» будет принимать «Торино».
- 4 октября 2021
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