Хабиб Нурмагомедов — Полю Погба: в следующий раз будь готов

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сфотографировался с полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Полем Погба.

«В следующий раз будь готов, бро», — написал Нурмагомедов.

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Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи.

Погба провёл 7 матчей в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги и отметился 7 результативными передачами. В 7-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1).

Борцовский приём Поля Погба против Йерри Мины:

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