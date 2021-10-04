«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Ростовом»

Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2), который состоялся в Москве 3 октября.



На видео показано прибытие команды на стадион, комментарий тренера Марко Николича, разминка «Локомотива» перед матчем, акция игроков в поддержку травмированного полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева, а также ключевые моменты встречи, эмоции игроков после финального свистка и благодарность болельщикам.

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Локомотива». Права на видео принадлежат НП «Российская футбольная Премьер-Лига».



Московский «Локомотив» набрал 17 очков в 10 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» набрал девять очков. Команда занимает 13-е место.



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