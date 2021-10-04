Поль Погба отреагировал на обращение Хабиба Нурмагомедова к нему, опубликовав эмодзи

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отреагировал на пост бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Боец обнародовал совместное фото с Погба и обратился к французу со словами: «В следующий раз будь готов».
Поль в ответ на обращение Хабиба опубликовал несколько эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Хабиба Нурмагомедова
Хабиб Нурмагомедов провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Он объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи.
Погба провёл 7 матчей в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги и отметился 7 результативными передачами. В 7-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1). Хабиб побывал на этом матче.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
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