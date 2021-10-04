Сёмин — об увольнении из «Ростова»: тренер сам, чувствуя свою вину, может уйти

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал решение покинуть команду. Он возглавил «Ростов» в начале сезона, но покинул команду, проработав в ней около двух месяцев.
«Я очень хотел поехать в «Ростов». Я самостоятельно принял такое решение. Там прекрасные болельщики, совершенно потрясающий город. Я знал определённые проблемы. Почему не получилось? Всегда есть объективные факторы, субъективные. Расстались мы на хорошей ноте. Там очень приличные люди, они хотят, чтобы футбол развивался. Расстались с профессиональной точки зрения.
Проиграли команде второй лиги, с которой очень жёсткие отношения внутри Ростовской области. Тренер сам, чувствуя свою вину, может уйти. Я думал, что лучше пойдёт в «Ростове». Но пошло так», — сказал Сёмин на YouTube-канале «Фетисов».
- 4 октября 2021
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