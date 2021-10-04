«У нас правда никому не нужна». Тренер сборной Украины Петраков — о невызове Малиновского

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал невызов полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.



«Думал, это первый вопрос будет. Вся страна не может спать — уже сколько времени только Малиновский, какой подонок Петраков, должен позвонить, извиниться, на колени стать. Я уже всё сказал насчёт Малиновского, всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна. Меня здесь научили и сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего не буду говорить», – сказал Петраков на пресс-конференции.

Александр Петраков ранее определился со списком игроков, которых он вызвал на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. 9 октября Украина сыграет в гостях с Финляндией, а 12 октября примет Боснию и Герцеговину.



В список вызванных игроков не был включён полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, у которого возник конфликт с наставником сборной.