Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку рассказал о своей манере игры

Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался о своей игровой манере.



«Из-за того, как я сложён, а я довольно крупный, все думают, что я своего рода форвард-столб: просто держу мяч и играю в штрафной площади. Но я никогда так не играл, мне это не нравится.



Моя главная сила в том, что я опасен, когда стою лицом к воротам, потому что именно тогда я редко делаю неправильный выбор.



После получения передачи я знаю, где мне нужно находиться в штрафной. Я всего умею понемногу, и в некоторых матчах, когда я, например, знаю, что за спиной у защитников много пространства, я играю по-другому.



Причина моей опасности перед воротами заключается в том, что я всего понемногу умею», — цитирует Лукаку официальный сайт УЕФА.



В нынешнем сезоне бельгиец принял участие в девяти матчах «Челси» во всех турнирах и забил четыре мяча.

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