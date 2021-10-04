Манчини: с Испанией на Евро нам пришлось труднее всего

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги наций УЕФА с Испанией.

«С Испанией на Евро-2020 нам пришлось труднее всего. Это отличная команда с очень хорошими футболистами. Матч точно получится увлекательным. Испанцам нет равных в комбинационной игре низом. У нас не было времени, чтобы достичь их уровня в этом аспекте игры. Сейчас всё будет иначе.



Когда играет сборная, «Сан-Сиро» обычно забит до отказа. Было бы здорово сразу после чемпионата Европы выиграть и Лигу наций. И было бы прекрасно пораньше пробиться на чемпионат мира, но это будет нелегко», — приводит слова Манчини пресс-служба УЕФА.

Матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА Италия — Испания состоится 6 октября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Начало встречи — в 21:45 мск. В другом полуфинальном матче турнира сыграют национальные команды Бельгии и Франции. Встреча состоится 7 октября на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.