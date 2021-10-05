Джикия: в 16-17 лет селекционеры не обращали на меня внимания, я был средним игроком

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия принял участие в «ДНК-шоу», которое выходит на видеосервисе PREMIER. Во время передачи футболист рассказал о том, что в детстве он не выделялся среди сверстников и никогда не был на первых ролях.

«Когда мне было 16-17 лет, а это выпускной год для всех молодых футболистов, то приезжали селекционеры и смотрели на всех. Они отмечали ребят, и я никогда не входил в этот список. То есть я был обычным, среднестатистическим игроком, который просто был в команде. Со временем так получилось, что я стал единственным игроком, который заиграл на высоком уровне. А остальные, которые считались более талантливыми, более сильными, к сожалению, не смогли себя до конца раскрыть», — сказал Джикия.