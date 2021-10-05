Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия: в 16-17 лет селекционеры не обращали на меня внимания, я был средним игроком

Джикия: в 16-17 лет селекционеры не обращали на меня внимания, я был средним игроком
Комментарии

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия принял участие в «ДНК-шоу», которое выходит на видеосервисе PREMIER. Во время передачи футболист рассказал о том, что в детстве он не выделялся среди сверстников и никогда не был на первых ролях.

«Когда мне было 16-17 лет, а это выпускной год для всех молодых футболистов, то приезжали селекционеры и смотрели на всех. Они отмечали ребят, и я никогда не входил в этот список. То есть я был обычным, среднестатистическим игроком, который просто был в команде. Со временем так получилось, что я стал единственным игроком, который заиграл на высоком уровне. А остальные, которые считались более талантливыми, более сильными, к сожалению, не смогли себя до конца раскрыть», — сказал Джикия.

Новость по теме
У Георгия Джикии выявлены два гена ожирения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021