Лукас Моура: из-за сбоя в соцсетях смог пообщаться с женой. Оказалось, она хороший человек

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура опубликовал забавный твит, посвящённый массовому сбою в работе социальных сетей. Вечером 4 октября по всему миру перестали работать «Инстаграм», «Фейсбук» и WhatsApp. При попытке зайти на любой сервис появлялась ошибка о невозможности получить доступ.

«Из-за сбоя в WhatsApp и «Инстаграме» я смог немного пообщаться со своей женой. Оказалось, она хороший человек», — написал Моура.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Лукас принял участие в шести матчах, но результативными действиями не отметился. «Тоттенхэм», набрав 12 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице.

Видеообзор матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла»

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