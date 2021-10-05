Сёмин отреагировал на отставку Прядкина с поста президента РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин дал комментарий по поводу ухода Сергея Прядкина с поста президента Российской Премьер-Лиги.
«Надо поблагодарить Прядкина, он работал долгое время. Изменения тоже нужны: Хачатурянц — руководитель нового направления, ему очень доверяют клубы. Думаю, у него всё должно получиться. У Ашота Рафаиловича много идей, мыслей. Наверное, время для таких изменений пришло.
Хачатурянц очень опытный, хорошо себя проявил, возглавляя судейский комитет: внедрение VAR и решения шли на благо футбола. Есть ошибки, но Хачатурянц хорошо знает футбол», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги назначен глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Эта должность была утверждена за ним по итогам голосования, проведённого на заседании клубов лиги.
- 5 октября 2021
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