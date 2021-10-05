Мохамед Салах: «Ливерпуль» идёт за титулом. У нас есть всё для этого
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает, что у его команды есть все шансы на победу в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.
«Мы действительно хотели выиграть матч с «Манчестер Сити», но мы по-прежнему участвуем в гонке. Мы идём за титулом. У нас есть всё для этого», — написал египтянин в своём «твиттере».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах принял участие в семи матчах «Ливерпуля» (все в старте), забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
В минувшее воскресенье, 3 октября, красные на своём поле принимали «Манчестер Сити». Встреча завершилась с ничейным счётом 2:2. После семи туров в чемпионате Англии «Ливерпуль» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 15 очками в активе.
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