Гендиректор «Зенита» Медведев отреагировал на назначение Хачатурянца и.о. президента РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о назначении Ашота Хачатурянца на пост и.о. президента Российской Премьер-Лиги.
«Ашот Хачатурянц — исполняющий обязанности главы Лиги. Согласно регламенту, готовится процедура голосования, выдвижения. Должно пройти 40 суток с сегодняшнего дня.
Поймите, та работа, которую Ашот Рафаилович провёл в судействе… Отношение Хачатурянца и его взаимодействие показывает, что у него есть необходимый потенциал двинуть развитие Лиги в вперёд в это сложное время. К тому же есть старое правило: если организация сама себя не реформирует, то придут её придут реформировать другие. В данном случай пришёл не чужой человек, любящий футбол. Хочется пожелать ему успехов в работе, а клубы и РФС окажут ему необходимую поддержку.
На повестке дня очень много вопросов, надеюсь, что судейство не останется вне сферы его внимания, чтобы не остановились те процессы, которые запущены. Телеправа? С ними всё хорошо. Гораздо больше, чем было!», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 5 октября 2021
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