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Деле Алли, вероятно, встречается с дочерью Хосепа Гвардиолы

Деле Алли, вероятно, встречается с дочерью Хосепа Гвардиолы
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Полузащитник английского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли был замечен с дочкой тренера клуба «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолой Марией в одном из баров Лондона. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в мае пара была замечена в центре столицы Великобритании. Мария шла впереди футболиста, который нёс стакан с кофе. После этого Алли сел в ожидавшую его машину вместе с Марией и уехал. Их отношения возникли через несколько месяцев после того, как в феврале Алли расстался со своей девушкой-моделью Руби Мэй, с которой он прожил пять лет.

Зимой стало известно, что модель нижнего белья Мэй Руби рассталась с полузащитником «Тоттенхэма» Деле Алли из-за его чрезмерного увлечения компьютерными играми. Сообщалось, что 24-летней Руби стало надоедать, что практически всё свободное время футболист посвящал Fortnite.

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