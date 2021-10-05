Левандовски заявил, что рассчитывает получить «Золотой мяч»

Нападающий немецкой «Баварии» поляк Роберт Левандовски ответил на вопрос относительно голосования на премию «Золотой мяч».
«Понимаю, что каждый хороший матч за сборную или клуб улучшает мои позиции в этом голосовании. Я выиграл много наград за два последних игровых сезона. Доказал, что могу думать о выигрыше «Золотого мяча». Безусловно, это станет огромной честью для меня. Горжусь тем, что нахожусь среди претендентов. Надеюсь, политика не вмешается и решение будет принято на основании выступления игроков на поле», – приводит слова Левандовского «твиттер» Bayern & Germany.
В прошлом сезоне поляк принял участие в 40 встречах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 48 забитыми мячами и девятью результативными передачами. В текущем – на его счету 13 голов и одна голевая передача. Контракт 32-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.
- 5 октября 2021
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