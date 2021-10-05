Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Левандовски заявил, что рассчитывает получить «Золотой мяч»

Левандовски заявил, что рассчитывает получить «Золотой мяч»
Комментарии

Нападающий немецкой «Баварии» поляк Роберт Левандовски ответил на вопрос относительно голосования на премию «Золотой мяч».

«Понимаю, что каждый хороший матч за сборную или клуб улучшает мои позиции в этом голосовании. Я выиграл много наград за два последних игровых сезона. Доказал, что могу думать о выигрыше «Золотого мяча». Безусловно, это станет огромной честью для меня. Горжусь тем, что нахожусь среди претендентов. Надеюсь, политика не вмешается и решение будет принято на основании выступления игроков на поле», – приводит слова Левандовского «твиттер» Bayern & Germany.

В прошлом сезоне поляк принял участие в 40 встречах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 48 забитыми мячами и девятью результативными передачами. В текущем – на его счету 13 голов и одна голевая передача. Контракт 32-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.

Новость по теме
Левандовски — о «Золотой бутсе»: я всегда соревнуюсь только с самим собой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021