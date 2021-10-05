«Мистер, спасибо за всё!» Баринов попрощался с Николичем

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера железнодорожников.

«Мистер, спасибо вам за всё! Удачи в тренерской карьере», — написал Баринов в «Инстаграме».

Сегодня, 5 октября, «Локомотив» и Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покидают Радойе Смилянич и Горан Басарич. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.

Напомним, «Чемпионат» сообщал, что одним из кандидатов на пост нового тренера железнодорожников является бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Тедеско является креатурой технического директора «Локомотива» Томаса Цорна. Позднее источник, близкий к немецкому специалисту, сообщил, что Тедеско не пойдёт в «Локомотив». Также известно о кандидатуре тренера «Нюрнберга» Роберта Клауса.