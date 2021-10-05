«Арсенал» рассматривает Влаховича в качестве замены Ляказетту

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах сербского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал».
После того, как стало известно, что Влахович отказался продлевать действующее соглашение с «Фиорентиной», «Арсенал» решил предпринять попытку подписать форварда. Лондонский клуб рассматривает Влаховича в качестве потенциального сменщика форварда Александра Ляказетта, у которого летом истекает контракт с «канонирами».
Помимо «Арсенала», на серба также претендует «Тоттенхэм Хотспур». Нынешним летом «канониры» уже пытались совершить трансфер нападающего «Фиорентины».
В розыгрыше итальянской Серии А сезона-2021/2022 Влахович сыграл в семи матчах, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. 21-летний сербский форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». Нынешнее соглашение игрока с клубом действует до 30 июня 2023 года.
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