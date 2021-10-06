Мадридский «Реал» предложил Мбаппе шестилетний контракт с зарплатой € 40 млн в год

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сделал предложение по контракту нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе, сообщает в «твиттере» журналист Николо Скира.
По информации источника, «Реал» намерен заполучить француза в качестве свободного агента. Перес предложил Мбаппе 6-летний контракт с зарплатой около € 40 млн.
Тем не менее, «Пари Сен-Жермен» не хочет отпускать француза в Мадрид и попытается сделать ему ещё одно предложение. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года.
Напомним, летом француз мог уйти в «Реал», но парижане не приняли предложение мадридского клуба. Мбаппе сообщил, что просил руководство парижан отпустить его минувшим летом.
В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 нападающий провёл девять матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако».
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