Гари Линекер исказил фамилию Вернера, отреагировав на новость об отменённых голах Тимо

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на интересный статистический факт, касающийся форварда «Челси» Тимо Вернера. 16 голов немецкого нападающего были отменены за время его выступления в составе лондонского клуба после просмотра VAR.

Линекер ретвитнул новость о данном показателе и написал «Тимо ВАРнер» (Timo VARner).

Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили за него «РБ Лейпциг» € 53 млн. В прошлом сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Тимо сыграл в шести матчах и забил один гол.

Отменённый гол Вернера в матче с «Саутгемптоном»

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