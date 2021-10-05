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Гари Линекер исказил фамилию Вернера, отреагировав на новость об отменённых голах Тимо

Гари Линекер исказил фамилию Вернера, отреагировав на новость об отменённых голах Тимо
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на интересный статистический факт, касающийся форварда «Челси» Тимо Вернера. 16 голов немецкого нападающего были отменены за время его выступления в составе лондонского клуба после просмотра VAR.

Линекер ретвитнул новость о данном показателе и написал «Тимо ВАРнер» (Timo VARner).

Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили за него «РБ Лейпциг» € 53 млн. В прошлом сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Тимо сыграл в шести матчах и забил один гол.

Отменённый гол Вернера в матче с «Саутгемптоном»

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