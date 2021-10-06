Витсель — о сборной Бельгии: если выиграем Лигу наций, это станет для нас достижением
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель поделился ожиданиями от предстоящей финальной стадии Лиги наций.
«Нельзя сравнивать Лигу наций с чемпионатами Европы и мира, но на победу в ней претендуют четыре топ-сборные. Если мы выиграем, это станет достижением для нашего коллектива. Мы предельно мотивированы, как и всегда, когда защищаем честь страны.
Месяц назад сборная Франции была далека от идеала, но она остается Францией с её топовыми игроками. В матче с нами она точно может показать себя», – сказал Витсель.
Матч между Францией и Бельгией состоится 7 октября. Встреча пройдёт в Турине на стадионе «Альянц – Ювентус». В другом полуфинальном матче сборная Испании встретится с Италией. Матч состоится 6 октября.
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