Пьяный Артуро Видаль сделал кувырок на багажнике своей «Феррари». Видео

В Сети появилось видео, на котором полузащитник «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не может сесть в свой автомобиль.



По информации Corriere della Sera, видео было снято 18 августа, за несколько дней до старта нового сезона Серии А. На видео запечатлено, как чилиец, вышедший из бара, садится на припаркованный рядом мотоцикл, затем слезает с него, чтобы сфотографироваться с фанатом. Позже Видаль забирается на багажник своей «Феррари» и делает кувырок. Прохожий пытается помочь Видалю сесть на пассажирское сиденье. Футболист шатается и спустя некоторое время опускается на сиденье.

Видаль выступает за «Интер» с 2020 года. В нынешнем сезоне чилийский футболист принял участие в 4 матчах Серии А, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.