Фигу: проведение чемпионата мира каждые два года — это безумие

Обладатель «Золотого мяча», бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу поделился мнением об идее проведения чемпионата мира каждые два года.



«Мне кажется, что это безумие. Идею продвигают люди, которые не думают о хорошем футболе. В проведении чемпионата мира каждые два года нет никакого смысла. Представьте, в календаре будет чемпионат мира каждые два года, чемпионат Европы каждые два года, а ещё отборочные турниры… Эта идея смешна», — приводит слова Фигу EFE.



В мае этого года стало известно, что ФИФА намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года. Федерация Саудовской Аравии утверждала, что проведение чемпионата мира каждые два года поспособствует сокращению количества международных матчей, но повысит их ценность и актуальность. Предложение поддержали 166 федераций.

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