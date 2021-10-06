Карпин: на данный момент выше котирую Словению, потому что мы играем на выезде

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о подготовке к матчам со Словакией и Словенией.

«Я всегда лукавлю, когда говорю. Ждите лукавого интервью. Песня «Просто уйди» в моём плей-листе – подкол Дзюбе? Без понятия. Песня «все мимо» – это всем. Но так-то это не про нападающих, не про сборную России и не про спорт. Песня вообще-то про любовь: девушка влюбилась в мужчину, остальные – мимо. Зачем связывать это с футболом?



Что касается холодной погоды, то подозреваю, что отразится, как и каждый год. Каждый год переходим с плюса на минус, они как бегали раньше и потели – так и будут дальше. Что касается того, что я часто общаюсь, то вы же хотите общаться? Заставить меня никто не может, кроме официальных вещей, но я не против.



Готова ли команда к тому прессингу, который я хочу видеть от них? Ментально команда готова – это 100%. Физически – вопрос по времени, как и был в первом матче. Ответа, на сколько минут хватит сил для прессинга, у меня нет.

Состав словаков я не знаю, а то, что мы будем играть в три центральных защитника – это вы неправильно понимаете. Кого я котирую выше из соперников? На данный момент – Словению, потому что мы играем на выезде. Только из-за этого», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.