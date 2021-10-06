Маурисио Почеттино: никто не ожидал, что Месси уйдёт из «Барселоны»
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Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал о трансфере Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».
«Он, наверное, лучший игрок всех времён. Иметь Лео в составе — это козырь. Никто не ожидал окончания его истории в «Барселоне», даже он сам. Президент, Леонардо и клуб в целом проделали большую работу, подписав Месси. Это вызвало много ажиотажа в Париже и во всём мире», — приводит слова Почеттино Marca.
Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это было связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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