Манчини прокомментировал поражение Италии в матче с Испанией в полуфинале Лиги наций

56-летний наставник сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результат полуфинальной встречи Лиги наций УЕФА со сборной Испании (1:2).
«Таков футбол. Порой в нем все решают определённые моменты. Первый тайм вполне мог закончиться со счётом 1:1. Сборная Испании очень хорошо оснащена технически, и нам стоило сыграть аккуратнее, чтобы не пропустить второй мяч перед перерывом.
Даже в полном составе у сборной Испании очень трудно отобрать мяч, так что можете себе представить, каково это вдесятером. Думаю, ребята выполнили всё, что должны были в такой ситуации. Нам нужна была свежесть, и я сделал несколько замен во втором тайме, которые нам помогли», — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.
Напомним, сборная Испании прервала беспроигрышную серию Италии, которая продолжалась 37 матчей подряд. На этом отрезке команда Роберто Манчини одержала 29 побед и 7 раз сыграла вничью в официальных матчах. Предыдущее поражение итальянцы потерпели в матче со сборной Португалии. Оно датировано 10 сентября 2018 года, когда португальцы обыграли Италию в Лиге наций со счётом 1:0.
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