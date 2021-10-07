Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Витиньо отдал голевую передачу в матче «Фламенго» – «РБ Брагантино»

Экс-игрок ЦСКА Витиньо отдал голевую передачу в матче «Фламенго» – «РБ Брагантино»
Комментарии

В 24-м туре чемпионата Бразилии «Ред Булл Брагантино» сыграл вничью с «Фламенго» со счётом 1:1. На 39-й минуте в составе гостей гол забил Педро Абреу, а результативной передачей отметился бывший футболист московского ЦСКА Витиньо. В составе «Ред Булл Брагантино» на 59-й минуте забил Артуржиньо.

В текущем чемпионате страны Витиньо принял участие в 18 матчах за «Фламенго» (10 в основе), забил два гола, отдал шесть результативных передач и получил пять жёлтых карточек.

В чемпионате страны «Фламенго» после 21 матча с 39 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидера – «Атлетико Минейро» – на 11 очков.

Ранее, в полуфинале Кубка Либертадорес «Фламенго» по итогам двухматчевого противостояния прошёл эквадорскую «Барселону» и вышел в финал турнира.

Бразилия - Серия А. 24-й тур
07 октября 2021, четверг. 02:30 МСК
Ред Булл Брагантино
Браганса
Окончен
1 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро
0:1 Абреу – 39'   1:1 Артуржинью – 59'
Новость по теме
«Фламенго» с экс-игроком ЦСКА Витиньо вышел в финал Кубка Либертадорес
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021