Экс-игрок ЦСКА Витиньо отдал голевую передачу в матче «Фламенго» – «РБ Брагантино»

В 24-м туре чемпионата Бразилии «Ред Булл Брагантино» сыграл вничью с «Фламенго» со счётом 1:1. На 39-й минуте в составе гостей гол забил Педро Абреу, а результативной передачей отметился бывший футболист московского ЦСКА Витиньо. В составе «Ред Булл Брагантино» на 59-й минуте забил Артуржиньо.
В текущем чемпионате страны Витиньо принял участие в 18 матчах за «Фламенго» (10 в основе), забил два гола, отдал шесть результативных передач и получил пять жёлтых карточек.
В чемпионате страны «Фламенго» после 21 матча с 39 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидера – «Атлетико Минейро» – на 11 очков.
Ранее, в полуфинале Кубка Либертадорес «Фламенго» по итогам двухматчевого противостояния прошёл эквадорскую «Барселону» и вышел в финал турнира.
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